Дмитрий Воронков вошёл в топ-12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ — Sportsnet
Канадское издание Sportsnet составило рейтинг 12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ. На первой строчке оказался защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар, а замкнул список российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков.
Топ-12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet:
- Эван Бушар, «Эдмонтон».
- Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
- Ноа Добсон, «Нью-Йорк Айлендерс».
- Мэтью Низ, «Торонто Мэйпл Лифс».
- Габриэль Виларди, «Виннипег Джетс».
- Джон Петерка, «Баффало Сэйбрз».
- Андре Миллер, «Нью-Йорк Рейнджерс».
- Лукаш Достал, «Анахайм Дакс».
- Морган Гики, «Бостон Брюинз».
- Марко Росси, «Миннесота Уайлд».
- Мэйсон Мактавиш, «Анахайм Майти Дакс».
- Дмитрий Воронков, «Коламбус».
24-летний Воронков провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2024/2025 и набрал 47 (23+24) очков.
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