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Дмитрий Воронков вошёл в топ-12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ — Sportsnet

Дмитрий Воронков вошёл в топ-12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ — Sportsnet
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Канадское издание Sportsnet составило рейтинг 12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ. На первой строчке оказался защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар, а замкнул список российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков.

Топ-12 сильнейших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet:

  1. Эван Бушар, «Эдмонтон».
  2. Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
  3. Ноа Добсон, «Нью-Йорк Айлендерс».
  4. Мэтью Низ, «Торонто Мэйпл Лифс».
  5. Габриэль Виларди, «Виннипег Джетс».
  6. Джон Петерка, «Баффало Сэйбрз».
  7. Андре Миллер, «Нью-Йорк Рейнджерс».
  8. Лукаш Достал, «Анахайм Дакс».
  9. Морган Гики, «Бостон Брюинз».
  10. Марко Росси,  «Миннесота Уайлд».
  11. Мэйсон Мактавиш, «Анахайм Майти Дакс».
  12. Дмитрий Воронков, «Коламбус».

24-летний Воронков провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2024/2025 и набрал 47 (23+24) очков.

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