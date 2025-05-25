Борис Майоров высказался о завоевании молодёжкой «Спартака» Кубка Харламова

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров отреагировал на победу МХК «Спартак» в Кубке Харламова. В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые в семи матчах обыграли «СКА-1946» и стали двукратными обладателями главного трофея лиги.

— Что думаете о победе молодёжки «Спартака» в Кубке Харламова?

— Очень рад за ребят! Они молодцы. У нас был серьёзный соперник, но сработала тренерская тактика. Александр Барков смог найти правильный подход. Так что результат молодёжки отличный, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова впервые за 11 лет.

Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).