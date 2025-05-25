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«Объяснить его игру невозможно». Бриндамор раскритиковал Орлова после матча с «Флоридой»

«Объяснить его игру невозможно». Бриндамор раскритиковал Орлова после матча с «Флоридой»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскритиковал игру российского защитника Дмитрия Орлова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
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«Объяснить игру Орлова невозможно. Нельзя винить во всём только его, но при таких ошибках… Нельзя выиграть матч Кубка Стэнли, показывая такую игру», — приводит слова Бриндамора The Athletic.

33-летний Орлов провёл на льду 20 минут и 20 секунд, закончив матч с показателем полезности «-4». «Флорида» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Следующая игра пройдёт 27 мая (по московскому времени) в Санрайзе (штат Флорида).

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