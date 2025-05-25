«Объяснить его игру невозможно». Бриндамор раскритиковал Орлова после матча с «Флоридой»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскритиковал игру российского защитника Дмитрия Орлова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6).

«Объяснить игру Орлова невозможно. Нельзя винить во всём только его, но при таких ошибках… Нельзя выиграть матч Кубка Стэнли, показывая такую игру», — приводит слова Бриндамора The Athletic.

33-летний Орлов провёл на льду 20 минут и 20 секунд, закончив матч с показателем полезности «-4». «Флорида» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Следующая игра пройдёт 27 мая (по московскому времени) в Санрайзе (штат Флорида).