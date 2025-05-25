Легенда «Спартака» оценил итоги сезона для системы московского клуба

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легенда московского «Спартака» Борис Майоров подвёл итоги выступления франшизы красно-белых в прошедшем сезоне.

— Как оцените этот сезон для всей системы «Спартака»?

— Очень положительно! У нас молодёжка выиграла кубок. Немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал Кубка Гагарина. В трёх матчах совсем немного не хватило, в том числе в двух, в которых были овертаймы. Но это пусть Жамнов со своими помощниками разберётся точно. А так, у «Спартака» очень хороший результат. Воскресенский «Химик» удачно играет, он тоже в нашей системе. Так что, с моей точки зрения, сезон для всей системы «Спартака» очень положительный. Хочу похвалить весь клуб и руководство, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, МХК «Спартак» стал чемпионом МХЛ, обыграв в финале Кубка Харламова «СКА-1946» (счёт в серии 4-3). Основная команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступила «Салавату Юлаеву» (3-4). Воскресенский «Химик» в эти минуты проводит пятый матч финальной серии плей-офф ВХЛ с «Торпедо-Горький» (0:3, 2-2).