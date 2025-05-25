Александр Овечкин приглашён на заседание Госдумы РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв пригласил нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на заседание, чтобы обсудить развитие детско-юношеского спорта.

«Безусловно, мы приглашаем Овечкина на одно из заседаний комитета, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея. Тема детско-юношеского спорта является одной из ключевых на данный момент. Как только такая возможность появится, мы её реализуем», — цитирует слова Свищёва ТАСС.

Ранее Овечкин получил престижную награду НХЛ — приз Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе. В прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив рекорд Уэйна Гретцки.