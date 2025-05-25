«Торпедо-Горький» обыграло «Химик» и вышло вперёд в финальной серии плей-офф ВХЛ
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местный «Химик» принимал «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Гости одержали победу с сухим счётом 4:0 и вышли вперёд в серии — 3-2.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
0 : 4
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Опалев (Виноградов) – 14:49 (5x5) 0:2 Чефанов (Шавин) – 21:48 (5x5) 0:3 Мисников (Виноградов) – 28:54 (5x5) 0:4 Опалев (Чефанов, Кирсанов) – 56:27 (en)
Роман Опалев открыл счёт в матче, он же забросил последнюю шайбу в пустые ворота, оформив дубль. Также голами отметились Илья Чефанов и Артём Мисников.
Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующий матч пройдёт 27 мая в Нижнем Новгороде.
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