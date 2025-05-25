«Торпедо-Горький» обыграло «Химик» и вышло вперёд в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местный «Химик» принимал «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Гости одержали победу с сухим счётом 4:0 и вышли вперёд в серии — 3-2.

Роман Опалев открыл счёт в матче, он же забросил последнюю шайбу в пустые ворота, оформив дубль. Также голами отметились Илья Чефанов и Артём Мисников.

Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующий матч пройдёт 27 мая в Нижнем Новгороде.