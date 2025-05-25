Майоров — о неудачах клубов системы СКА в сезоне: это вопрос не ко мне, звоните Ротенбергу

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легенда московского «Спартака» Борис Майоров поделился мнением о выступлении клубов системы СКА в сезоне-2024/2025.

— Что думаете о сезоне системы СКА? В этом году ни одна команда не смогла взять кубок.

— Это вопрос не ко мне. Звоните Ротенбергу, он должен разобраться, что там и как. Тем более что я не близок к этой команде и вообще системе санкт-петербургского хоккея. Поэтому комментировать не могу, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, основная команда СКА завершила выступления на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина. МХК «СКА-1946» дошёл до финала Кубка Харламова, в котором уступил МХК «Спартак» (счёт в серии 3-4). «СКА-Нева» проиграл воскресенскому «Химику» в четвертьфинале плей-офф ВХЛ.