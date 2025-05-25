Во всех матчах финальной серии плей-офф ВХЛ побеждали гости

Сегодня, 25 мая, в Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местный «Химик» проиграл команде «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода — 0:4. Во всех пяти матчах этой серии выигрывали гости.

Хоккей. Плей-офф ВХЛ. Финальная серия

Матч № 1. «Химик» - «Торпедо-Горький» — 2:3.

Матч № 2. «Химик» — «Торпедо-Горький» — 3:6.

Матч № 3. «Торпедо-Горький» — «Химик» — 2:4.

Матч № 4. «Торпедо-Горький» — «Химик» — 2:3.

Матч № 5. «Химик» — «Торпедо-Горький» — 0:4.

Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующий матч пройдёт 27 мая в Нижнем Новгороде.