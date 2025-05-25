Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Во всех матчах финальной серии плей-офф ВХЛ побеждали гости

Во всех матчах финальной серии плей-офф ВХЛ побеждали гости
Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местный «Химик» проиграл команде «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода — 0:4. Во всех пяти матчах этой серии выигрывали гости.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
0 : 4
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Опалев (Виноградов) – 14:49 (5x5)     0:2 Чефанов (Шавин) – 21:48 (5x5)     0:3 Мисников (Виноградов) – 28:54 (5x5)     0:4 Опалев (Чефанов, Кирсанов) – 56:27 (en)    

Хоккей. Плей-офф ВХЛ. Финальная серия

  • Матч № 1. «Химик» - «Торпедо-Горький» — 2:3.
  • Матч № 2. «Химик» — «Торпедо-Горький» — 3:6.
  • Матч № 3. «Торпедо-Горький» — «Химик» — 2:4.
  • Матч № 4. «Торпедо-Горький» — «Химик» — 2:3.
  • Матч № 5. «Химик» — «Торпедо-Горький» — 0:4.

Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующий матч пройдёт 27 мая в Нижнем Новгороде.

Материалы по теме
«Торпедо-Горький» обыграло «Химик» и вышло вперёд в финальной серии плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android