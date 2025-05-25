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Роман Ротенберг оценил свою работу в СКА с 2011 года

Роман Ротенберг оценил свою работу в СКА с 2011 года
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил свою работу с момента прихода в систему санкт-петербургского клуба в 2011 году.

«2011—2025. Система СКА работает. Работаем дальше, всё только начинается. Спасибо огромное болельщикам», — написал Ротенберг в телеграм-канале.

С 2011 по 2025 годы команды системы СКА завоевали четыре титула: по два Кубка Гагарина и Кубка Харламова. Также клуб из Санкт-Петербурга трижды становился обладателем Кубка Континента (как лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ). Лидером по количеству трофеев за время работы Ротенберга в СКА является ХК ЦСКА (три Кубка Гагарина и два Кубка Харламова).

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