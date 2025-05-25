Бриндамор объяснил, почему выпустил Кочеткова на третий матч серии с «Флоридой»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, почему поменял основного вратаря на третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3). Место в воротах занял российский голкипер Пётр Кочетков, в первых двух матчах серии основным вратарём был датчанин Фредерик Андерсен.
«Это сработало. Во всяком случае, на два периода. Хотел просто немного изменить атмосферу. Я не виню Фредди. Да, если смотреть на процент отражённых бросков – он не впечатляющий, и нам действительно не хватает ключевых сейвов. Но ни одна из пропущенных шайб не была его ошибкой. Все голы – это либо отличные броски, либо классные комбинации соперника», — приводит слова Бриндамора US News.
Кочетков в третьем матче серии с «Флоридой» отразил 22 из 28 бросков в створ его ворот, закончив матч с процентом отражённых бросков 78,6.
- 25 мая 2025
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