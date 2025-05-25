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Бриндамор объяснил, почему выпустил Кочеткова на третий матч серии с «Флоридой»

Бриндамор объяснил, почему выпустил Кочеткова на третий матч серии с «Флоридой»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, почему поменял основного вратаря на третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3). Место в воротах занял российский голкипер Пётр Кочетков, в первых двух матчах серии основным вратарём был датчанин Фредерик Андерсен.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Это сработало. Во всяком случае, на два периода. Хотел просто немного изменить атмосферу. Я не виню Фредди. Да, если смотреть на процент отражённых бросков – он не впечатляющий, и нам действительно не хватает ключевых сейвов. Но ни одна из пропущенных шайб не была его ошибкой. Все голы – это либо отличные броски, либо классные комбинации соперника», — приводит слова Бриндамора US News.

Кочетков в третьем матче серии с «Флоридой» отразил 22 из 28 бросков в створ его ворот, закончив матч с процентом отражённых бросков 78,6.

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