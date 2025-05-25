«Я не могу его винить». Главный тренер «Каролины» — об игре Кочеткова в матче с «Флоридой»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера Петра Кочеткова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07 1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp) 2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29 3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26 4:1 Барков (Ткачук) – 46:55 5:1 Барков (Боквист) – 49:31 6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37 6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)
«Я не могу его винить. Он держал нас в игре. Работы у него было не так уж много. Мы не допускали слишком много бросков, особенно вначале. И он хорошо действовал. А потом наступил третий период – и всё пошло как пошло.
Это парень был с нами весь сезон. Он играл хорошо, мы ему доверяем», — приводит слова Бриндамора US News.
Кочетков в третьем матче серии с «Флоридой» отразил 22 из 28 бросков в створ его ворот, закончив матч с процентом отражённых бросков 78,6.
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