«Я не могу его винить». Главный тренер «Каролины» — об игре Кочеткова в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера Петра Кочеткова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3).

«Я не могу его винить. Он держал нас в игре. Работы у него было не так уж много. Мы не допускали слишком много бросков, особенно вначале. И он хорошо действовал. А потом наступил третий период – и всё пошло как пошло.

Это парень был с нами весь сезон. Он играл хорошо, мы ему доверяем», — приводит слова Бриндамора US News.

Кочетков в третьем матче серии с «Флоридой» отразил 22 из 28 бросков в створ его ворот, закончив матч с процентом отражённых бросков 78,6.