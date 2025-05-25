Владимир Тарасенко поделился фото с тремя сыновьями

Российский форвард «Детройт Ред Уингз» 33-летний Владимир Тарасенко разместил фото в своём аккаунте в социальных сетях вместе со своими тремя сыновьями.

Фото: Из личного архива Влвдимира Тарасенко

У Владимира Тарасенко и его жены Яны трое детей: пасынок Марк (родился 5 апреля 2007 года), Александр (родился 17 мая 2016 года) и Артём (родился 6 июня 2019 года).

Яна и Владимир поженились в 2015 году. Форвард «Детройта» младше супруги на четыре года. В 16 лет Яна выиграла модельный конкурс Best of the Best. Позднее работала в Милане, Гонконге, Японии, где участвовала в Неделях высокой моды и съёмках для рекламы.

33-летний Тарасенко провёл 80 игр в прошедшем сезоне и набрал 33 (11+22) очка.