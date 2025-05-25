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Швейцария — США, результат матча 25 мая 2025, счет 6:2, финал ЧМ по хоккею 2025

Форвард сборной США Гарланд не реализовал буллит в матче со Швейцарией в финале ЧМ
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На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2025 между сборными Швейцарии и США. На 26-й минуте матча в ворота швейцарской команды был назначен буллит, который не смог реализовать американский форвард Конор Гарланд. На момент выхода новости идёт второй период. Счёт не открыт — 0:0.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
3-й период
0 : 0
США

Напомним, в полуфинале Швейцария разгромила сборную Дании с сухим счётом 7:0. Сборная США, в свою очередь, крупно обыграла Швецию со счётом 6:2.

Бронзовые медали мирового первенства завоевала сборная Швеции, победившая в матче за третье место датчан со счётом 6:2.

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