Форвард сборной США Гарланд не реализовал буллит в матче со Швейцарией в финале ЧМ

На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2025 между сборными Швейцарии и США. На 26-й минуте матча в ворота швейцарской команды был назначен буллит, который не смог реализовать американский форвард Конор Гарланд. На момент выхода новости идёт второй период. Счёт не открыт — 0:0.

Напомним, в полуфинале Швейцария разгромила сборную Дании с сухим счётом 7:0. Сборная США, в свою очередь, крупно обыграла Швецию со счётом 6:2.

Бронзовые медали мирового первенства завоевала сборная Швеции, победившая в матче за третье место датчан со счётом 6:2.