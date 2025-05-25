Форвард сборной США Гарланд не реализовал буллит в матче со Швейцарией в финале ЧМ
Поделиться
На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2025 между сборными Швейцарии и США. На 26-й минуте матча в ворота швейцарской команды был назначен буллит, который не смог реализовать американский форвард Конор Гарланд. На момент выхода новости идёт второй период. Счёт не открыт — 0:0.
Напомним, в полуфинале Швейцария разгромила сборную Дании с сухим счётом 7:0. Сборная США, в свою очередь, крупно обыграла Швецию со счётом 6:2.
Бронзовые медали мирового первенства завоевала сборная Швеции, победившая в матче за третье место датчан со счётом 6:2.
Комментарии
- 25 мая 2025
-
23:13
-
22:47
-
22:33
-
22:22
-
21:53
-
21:34
-
21:14
-
20:48
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
17:58
-
17:49
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:20
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
13:02
-
12:35
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:10