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Лукьянцев поделился эмоциями после победы МХК «Спартак» в Кубке Харламова

Лукьянцев поделился эмоциями после победы МХК «Спартак» в Кубке Харламова
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Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев обратился к болельщикам и руководству красно-белых после победы в финальной серии плей-офф МХЛ над «СКА-1946» (4-3).

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Кузьменко) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

«Красно-белые! От лица всей нашей команды я хочу поблагодарить болельщиков «Спартака» за вашу искреннюю поддержку! Для нас было очень важно видеть и слышать вас как на играх в Москве, так и на матчах в Санкт-Петербурге. Эта победа не только игроков и тренерского штаба, в нашем чемпионстве есть огромная заслуга и каждого сотрудника команды. Спасибо каждому за их нелёгкий и ежедневный труд, а также огромная благодарность нашим руководителям – Олегу Леонидовичу Усачёву, Роману Сергеевичу Беляеву и Максиму Михайловичу Черникову. Для нас были созданы все условия, чтобы мы росли, развивались в системе «Спартака» и побеждали всем коллективом», — приводит слова Лукьянцева пресс-служба МХК «Спартак».

Отметим, что МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова впервые за 11 лет.

Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).

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