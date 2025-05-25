Лукьянцев поделился эмоциями после победы МХК «Спартак» в Кубке Харламова

Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев обратился к болельщикам и руководству красно-белых после победы в финальной серии плей-офф МХЛ над «СКА-1946» (4-3).
«Красно-белые! От лица всей нашей команды я хочу поблагодарить болельщиков «Спартака» за вашу искреннюю поддержку! Для нас было очень важно видеть и слышать вас как на играх в Москве, так и на матчах в Санкт-Петербурге. Эта победа не только игроков и тренерского штаба, в нашем чемпионстве есть огромная заслуга и каждого сотрудника команды. Спасибо каждому за их нелёгкий и ежедневный труд, а также огромная благодарность нашим руководителям – Олегу Леонидовичу Усачёву, Роману Сергеевичу Беляеву и Максиму Михайловичу Черникову. Для нас были созданы все условия, чтобы мы росли, развивались в системе «Спартака» и побеждали всем коллективом», — приводит слова Лукьянцева пресс-служба МХК «Спартак».
Отметим, что МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова впервые за 11 лет.
Напомним, в первых трёх играх финальной серии сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в последующих трёх — армейцы (4:3, 2:1, 5:2).
- 25 мая 2025
-
23:13
-
22:47
-
22:33
-
22:22
-
21:53
-
21:34
-
21:14
-
20:48
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
17:58
-
17:49
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:20
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
13:02
-
12:35
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:10