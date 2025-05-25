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«Если бы было нужно, сыграл бы и 150 игр». Сергей Лукьянцев — о 103 матчах за сезон

«Если бы было нужно, сыграл бы и 150 игр». Сергей Лукьянцев — о 103 матчах за сезон
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Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев высказался о своих 103 проведённых матчах в сезоне-2024/2025.

«Да, я сыграл в этом сезоне 103 матча сразу в трёх лигах, плюс ещё поучаствовал в двух Матчах звёзд – так что этот год незабываемый для меня, я намерен продолжать прогрессировать и выигрывать новые титулы вместе со «Спартаком»! И, поверьте, если бы мне понадобилось для победы «Спартака» сыграть и 150 игр – то я бы это сделал!» — приводит слова Лукьянцева пресс-служба МХК «Спартак».

Всего в активе 20-летнего форварда 44 матча в Молодёжной хоккейной лиге в этом сезоне. Ещё 27 матчей Лукьянцев провёл за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге и Кубке Гагарина. Также у хоккеиста 32 игры за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге.

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