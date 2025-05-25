«Эдмонтон» забросил две шайбы за 36 секунд в первом периоде матча с «Далласом»

В эти минуты на льду арены « Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне проходит третий матч серии полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева льда забросили две шайбы в первом периоде с разницей в 36 секунд. На момент выхода новости закончился первый период. Счёт 2:0 в пользу «Эдмонтона».

Заброшенными шайбами отметились Эван Бушар с передач Райана Ньюджент-Хопкинса и Бретта Кулака и Коннор Макдэвид, которому ассистировали Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман.

Напомним, счёт в серии до четырёх побед ничейный — 1-1.