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«Эдмонтон» забросил две шайбы за 36 секунд в первом периоде матча с «Далласом»

«Эдмонтон» забросил две шайбы за 36 секунд в первом периоде матча с «Далласом»
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В эти минуты на льду арены « Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне проходит третий матч серии полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева льда забросили две шайбы в первом периоде с разницей в 36 секунд. На момент выхода новости закончился первый период. Счёт 2:0 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02     2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38    

Заброшенными шайбами отметились Эван Бушар с передач Райана Ньюджент-Хопкинса и Бретта Кулака и Коннор Макдэвид, которому ассистировали Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман.

Напомним, счёт в серии до четырёх побед ничейный — 1-1.

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