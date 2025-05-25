Результаты матчей плей-офф ВХЛ на 25 мая 2025 года

Сегодня, 25 мая, состоялась пятая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей финальной серии плей-офф ВХЛ на 25 мая:

«Химик» (Воскресенск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 0:4.

Таким образом, «Торпедо-Горький» повело в серии со счётом 3-2.

Напомним, в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо-Горький» одержало победу над «Динамо-Санкт-Петербург» со счётом 4-3. «Химик», в свою очередь, одолел «Югру» (4-1). Борьба в финальной серии Кубка чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.