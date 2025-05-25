Сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время плей-офф ЧМ-2025
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2025 между национальными командами Швейцарии и США. Основное время закончилось нулевой ничьей. Таким образом, сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время в матчах плей-офф чемпионата мира.
ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02
Сухая серия швейцарской сборной составляет 224 минуты и 43 секунды. Последний раз швейцарцы пропускали в матче с Казахстаном на групповой стадии турнира. Шайбу в их ворота провёл Аркадий Шестаков. В четвертьфинале Швейцария разгромила Австрию со счётом 6:0, в 1/2 финала была повержена Дания, в воротах которой побывало семь безответных шайб.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2025
-
00:47
-
00:33
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:05
- 25 мая 2025
-
23:58
-
23:38
-
23:13
-
22:47
-
22:33
-
22:22
-
21:53
-
21:34
-
21:14
-
20:48
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
17:58
-
17:49
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:20
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:00