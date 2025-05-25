Сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время плей-офф ЧМ-2025

В эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2025 между национальными командами Швейцарии и США. Основное время закончилось нулевой ничьей. Таким образом, сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время в матчах плей-офф чемпионата мира.

Сухая серия швейцарской сборной составляет 224 минуты и 43 секунды. Последний раз швейцарцы пропускали в матче с Казахстаном на групповой стадии турнира. Шайбу в их ворота провёл Аркадий Шестаков. В четвертьфинале Швейцария разгромила Австрию со счётом 6:0, в 1/2 финала была повержена Дания, в воротах которой побывало семь безответных шайб.