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Сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время плей-офф ЧМ-2025

Сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время плей-офф ЧМ-2025
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В эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2025 между национальными командами Швейцарии и США. Основное время закончилось нулевой ничьей. Таким образом, сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время в матчах плей-офф чемпионата мира.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

Сухая серия швейцарской сборной составляет 224 минуты и 43 секунды. Последний раз швейцарцы пропускали в матче с Казахстаном на групповой стадии турнира. Шайбу в их ворота провёл Аркадий Шестаков. В четвертьфинале Швейцария разгромила Австрию со счётом 6:0, в 1/2 финала была повержена Дания, в воротах которой побывало семь безответных шайб.

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