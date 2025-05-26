Сборная США стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Швейцарию в овертайме

Завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею 2025 года, в котором встречались сборные Швейцарии и США. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Сборная США одержала победу со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время матча завершилось без заброшенных шайб. В овертайме единственный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка. Ему ассистировали Логан Кули и Брэди Шей.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.