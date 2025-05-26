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Сборная США выиграла чемпионат мира впервые за 65 лет

Сборная США выиграла чемпионат мира впервые за 65 лет
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Завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею 2025 года, в котором встречались сборные Швейцарии и США. Сборная США одержала победу со счётом 1:0 ОТ и выиграла чемпионат мира впервые за 65 лет. В предыдущий раз американцы стали чемпионами мира в 1960 году.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

Основное время матча завершилось без заброшенных шайб. В овертайме победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка. Ему ассистировали Логан Кули и Брэди Шей.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.

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