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Швейцария проиграла второй финал чемпионата мира подряд и четвёртый за последние 12 лет

Швейцария проиграла второй финал чемпионата мира подряд и четвёртый за последние 12 лет
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Завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею 2025 года, в котором встречались сборные Швейцарии и США. Швейцария уступила со счётом 0:1 ОТ, проиграв во втором финале чемпионата мира подряд.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

В овертайме победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка.

На прошлом чемпионате мира сборная Швейцарии в финале уступила Чехии — 0:2. В решающем матче ЧМ-2018 швейцарцы проиграли Швеции — 2:3 Б, как и в финале ЧМ-2013 — 1:5.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.

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