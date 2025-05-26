Швейцария проиграла второй финал чемпионата мира подряд и четвёртый за последние 12 лет

Завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею 2025 года, в котором встречались сборные Швейцарии и США. Швейцария уступила со счётом 0:1 ОТ, проиграв во втором финале чемпионата мира подряд.

В овертайме победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка.

На прошлом чемпионате мира сборная Швейцарии в финале уступила Чехии — 0:2. В решающем матче ЧМ-2018 швейцарцы проиграли Швеции — 2:3 Б, как и в финале ЧМ-2013 — 1:5.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.