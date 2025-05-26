Голкипер сборной Швейцарии Дженони признан самым ценным игроком ЧМ-2025

Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони стал самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею 2025 года. В финале Швейцария уступила США со счётом 0:1 ОТ. В овертайме победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон.

На турнире 37-летний Леонардо Дженони провёл семь матчей, пропустив семь шайб. На его счету одна результативная передача. Сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в основное время в матчах плей-офф.

В полуфинале ЧМ-2025 американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.