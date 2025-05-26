Сборная Швейцарии не смогла забить во втором финале чемпионата мира подряд

Завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею 2025 года, в котором встречались сборные Швейцарии и США. Швейцария уступила со счётом 0:1 ОТ, не сумев забить во втором финале чемпионата мира подряд. На прошлогоднем турнире сборная Швейцарии в решающем матче уступила Чехии — 0:2.

В овертайме победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка. Ему ассистировали Логан Кули и Брэди Шей.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.