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Сборная Швейцарии не смогла забить во втором финале чемпионата мира подряд

Сборная Швейцарии не смогла забить во втором финале чемпионата мира подряд
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Завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею 2025 года, в котором встречались сборные Швейцарии и США. Швейцария уступила со счётом 0:1 ОТ, не сумев забить во втором финале чемпионата мира подряд. На прошлогоднем турнире сборная Швейцарии в решающем матче уступила Чехии — 0:2.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

В овертайме победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка. Ему ассистировали Логан Кули и Брэди Шей.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.

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