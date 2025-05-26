«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперёд в серии 1/2 финала плей-офф НХЛ
Поделиться
Завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) и повёл в серии — 2-1.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02 2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38 2:1 Робертсон (Биксель, Рантанен) – 35:35 3:1 Макдэвид (Бушар) – 39:41 4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кейн) – 43:25 5:1 Хайман (Кейн) – 52:06 6:1 Клингберг (Драйзайтль, Кейн) – 57:40 (pp)
В составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились Эван Бушар, Коннор Макдэвид (дважды), Зак Хайман (дважды) и Йон Клингберг. На счету нападающего хозяев Райана Ньюджент-Хопкинса три результативные передачи. За «Даллас Старз» единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Четвёртый матч пройдёт в Эдмонтоне в ночь на среду, 28 мая. Начало игры — в 3:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2025
-
01:48
-
01:38
-
01:02
-
00:55
-
00:47
-
00:33
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:05
- 25 мая 2025
-
23:58
-
23:38
-
23:13
-
22:47
-
22:33
-
22:22
-
21:53
-
21:34
-
21:14
-
20:48
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
17:58
-
17:49
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:20
-
15:50
-
15:30