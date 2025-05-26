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Эдмонтон Ойлерз — Даллас Старз, результат матча 25 мая 2025, счет 6:1, НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперёд в серии 1/2 финала плей-офф НХЛ
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Завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) и повёл в серии — 2-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02     2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38     2:1 Робертсон (Биксель, Рантанен) – 35:35     3:1 Макдэвид (Бушар) – 39:41     4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кейн) – 43:25     5:1 Хайман (Кейн) – 52:06     6:1 Клингберг (Драйзайтль, Кейн) – 57:40 (pp)    

В составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились Эван Бушар, Коннор Макдэвид (дважды), Зак Хайман (дважды) и Йон Клингберг. На счету нападающего хозяев Райана Ньюджент-Хопкинса три результативные передачи. За «Даллас Старз» единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Четвёртый матч пройдёт в Эдмонтоне в ночь на среду, 28 мая. Начало игры — в 3:00 по московскому времени.

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