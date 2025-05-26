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«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперёд в серии 1/2 финала плей-офф НХЛ

Завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) и повёл в серии — 2-1.

В составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились Эван Бушар, Коннор Макдэвид (дважды), Зак Хайман (дважды) и Йон Клингберг. На счету нападающего хозяев Райана Ньюджент-Хопкинса три результативные передачи. За «Даллас Старз» единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Четвёртый матч пройдёт в Эдмонтоне в ночь на среду, 28 мая. Начало игры — в 3:00 по московскому времени.