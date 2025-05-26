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Стала известна символическая сборная чемпионата мира 2025 года

Стала известна символическая сборная чемпионата мира 2025 года
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Завершился чемпионат мира по хоккею 2025 года, по итогам которого определена символическая сборная турнира. В неё вошли голкипер Леонардо Дженони (Швейцария), защитники Зак Веренски (США) и Дин Кукан (Швейцария), а также нападающие Давид Пастрняк (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция) и Ник Олесен (Дания).

Чемпионом мира 2025 года стала сборная США. В финале американцы выиграли у Швейцарии в овертайме (1:0 ОТ). Победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.

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