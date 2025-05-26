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Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025

Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025
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Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2025 года. Он провёл восемь матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков. Его преследователями были швед Элиас Линдхольм (14, 8+6) и чех Роман Червенка (14, 6+8).

Чемпионом мира 2025 года стала сборная США. В финале американцы выиграли у Швейцарии в овертайме (1:0 ОТ). Победный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Он отличился на третьей минуте дополнительного отрезка.

В полуфинале американцы обыграли сборную Швеции со счётом 6:2, а швейцарцы разгромили Данию — 7:0. Третье место на турнире заняла Швеция, победив Данию со счётом 6:2.

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