Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой на чемпионате мира по хоккею

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу сборной США в финальном матче чемпионата мира по хоккею с национальной командой Швейцарии (1:0 ОТ).

«Поздравляем сборную США с победой на чемпионате мира в первые за 92 года. Тем интересней будет игра Россия — США в будущем. Congratulations to team USA for winning world championships for the first time in 92 years. It will be interesting to see Russia — USA hockey game in the future», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, сборная США стала чемпионом мира по хоккею впервые за 65 лет. В предыдущий раз американцы стали чемпионами мира в 1960 году.