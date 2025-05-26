Элиас Линдхольм стал лучшим снайпером ЧМ-2025

Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм стал лучшим снайпером чемпионата мира по хоккею. На его счету восемь голов в десяти матчах. Второе место занял нападающий сборной Канады Натан Маккиннон, который забросил семь шайб. Замкнул тройку лидеров Ээли Толванен из Финляндии, который также забил семь голов.

Также семь шайб на счету швейцарца Свена Андригетто.

Победителем ЧМ-2025 стала сборной США, которая в финале обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0. Американцы выиграли чемпионат мира впервые за 65 лет. В предыдущий раз американцы стали чемпионами мира в 1960 году.

Третье место на турнире заняла Швеция, обыграв сборную Дании со счётом 6:2.