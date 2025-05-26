Терявяйнен стал лучшим ассистентом ЧМ-2025. Сборная Финляндии вылетела в 1/4 финала

30-летний форвард сборной Финляндии Теуво Терявяйнен стал лучшим ассистентом чемпионата мира по хоккею в 2025 году.

На счету нападающего 10 результативных передач в семи матчах. На втором месте расположился канадский форвард Трэвис Конечны, который сделал 10 ассистов в восьми встречах. Тройку лидеров среди лучших ассистентов замыкает швейцарский нападающий Денис Мальгин, в активе которого 10 результативных передач в девяти матчах.

Отметим, в топ-10 лучших ассистентов также вошли такие звёздные игроки, как: чешский нападающий Давид Пастрняк, на счету которого девять результативных передач в восьми играх, и канадский форвард Сидни Кросби, отличившийся восемью ассистами в восьми встречах.

Напомним, победителем турнира стала сборная США, обыгравшая национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 в овертайме.