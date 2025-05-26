Сборная США завоевала первый титул во взрослом хоккее с 1996 года

Сборная США завоевала первый титул во взрослом хоккее после Кубка мира 1996 года.

Американцы выиграли чемпионат мира по хоккею 2025 года, обыграв в решающем матче турнира национальную команду Швейцарии со счётом 1:0. В овертайме единственный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Американцы выиграли чемпионат мира впервые за 65 лет. В предыдущий раз они стали чемпионами мира в 1960 году.

Третье место на ЧМ-2025 заняла Швеция, обыграв сборную Дании со счётом 6:2.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк, который набрал 15 (6+9) очков.

Напомним, на Кубке мира 1996 года сборная США в финале обыграла национальную команды Канады.