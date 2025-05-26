Давид Пастрняк стал лучшим нападающим ЧМ-2025, Зак Веренски — лучшим защитником

Чешский хоккеист Давид Пастрняк стал лучшим форвардом чемпионата мира 2025 года. Лучшим защитником был признан американский спортсмен Зак Веренски.

Чешский форвард стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 15 очков (шесть голов и девять результативных передач). Американский защитник же набрал шесть очков, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная США, которая в финале турнира обыграла национальную команду Швейцарии в овертайме со счётом 1:0. Для американцев это золото стало первым за 65 лет, последний раз сборная США побеждала на чемпионате мира в 1960 году.