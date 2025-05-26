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Давид Пастрняк стал лучшим нападающим ЧМ-2025, Зак Веренски — лучшим защитником

Давид Пастрняк стал лучшим нападающим ЧМ-2025, Зак Веренски — лучшим защитником
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Чешский хоккеист Давид Пастрняк стал лучшим форвардом чемпионата мира 2025 года. Лучшим защитником был признан американский спортсмен Зак Веренски.

Чешский форвард стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 15 очков (шесть голов и девять результативных передач). Американский защитник же набрал шесть очков, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная США, которая в финале турнира обыграла национальную команду Швейцарии в овертайме со счётом 1:0. Для американцев это золото стало первым за 65 лет, последний раз сборная США побеждала на чемпионате мира в 1960 году.

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