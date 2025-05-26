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НХЛ: поздравляем сборную США с завоеванием золота на ЧМ впервые за 92 года

НХЛ: поздравляем сборную США с завоеванием золота на ЧМ впервые за 92 года
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Национальная хоккейная лига поздравила сборную США с победой на чемпионате мира по хоккею 2025 года. В решающем матче турнира американцы в овертайме со счётом 1:0 обыграли сборную Швейцарии.

«Поздравляем сборную США с завоеванием золота на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужчин впервые за 92 года!» — написано на официальной странице НХЛ в социальной сети X.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

Отметим, последний ЧМ сборная США выигрывала в 1960-м, когда он был совмещён с Олимпиадой. В 1933 году американцы стали победителями ЧМ, обыграв в решающем матче турнира национальную команду Канады.

Ранее сообщалось, что сборная США завоевала первый титул во взрослом хоккее после Кубка мира 1996 года.

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