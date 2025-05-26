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Финал ЧМ по хоккею впервые в XXI веке завершился со счётом 0:0 в основное время

Финал ЧМ по хоккею впервые в XXI веке завершился со счётом 0:0 в основное время
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Финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборная Швейцарии и национальная команда США, впервые за 27 лет завершился со счётом 0:0 в основное время. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу американцев в овертайме.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

В последний раз финалистам чемпионата мира не удалось забить в основное время в 1998 году, когда сборные Швеции и Финляндии сыграли со счетом 0:0 во втором матче. Отметим, в 1997, 1998 и 1999 годах финалы чемпионатов мира проводились из двух игр.

Напомним, сборная США стала победителем в этом году, это их первая победа в чемпионате мира по хоккею за 65 лет. До этого команда выигрывала в 1960 году.

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