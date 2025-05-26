Финал ЧМ по хоккею впервые в XXI веке завершился со счётом 0:0 в основное время

Финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборная Швейцарии и национальная команда США, впервые за 27 лет завершился со счётом 0:0 в основное время. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу американцев в овертайме.

В последний раз финалистам чемпионата мира не удалось забить в основное время в 1998 году, когда сборные Швеции и Финляндии сыграли со счетом 0:0 во втором матче. Отметим, в 1997, 1998 и 1999 годах финалы чемпионатов мира проводились из двух игр.

Напомним, сборная США стала победителем в этом году, это их первая победа в чемпионате мира по хоккею за 65 лет. До этого команда выигрывала в 1960 году.