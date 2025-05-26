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Степанов — о рекорде Овечкина: историческое, легендарное достижение

Степанов — о рекорде Овечкина: историческое, легендарное достижение
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Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в этом сезоне.

— Кто вас впечатляет по плей-офф НХЛ? За кого переживаете?
— Болел за «Вашингтон», там всё-таки мой друг Саша Овечкин играет. Поздравлял, разумеется, с рекордной шайбой, мы общаемся, созваниваемся периодически. Историческое достижение, легендарное, что угодно можно говорить про него, но я не представляю, когда и как может родиться на свете ещё один такой человек, который забросит столько шайб. Очень давно его знаю, вместе играли, вместе росли.

Я немного постарше, но уже с первых лет в старшей команде «Динамо» было видно, как он здорово чувствует момент, всегда находит нужную позицию для голов. Всегда на острие. Это его стихия, здорово, что наш русский парень возглавил общую таблицу снайперов. Там если посмотреть верхушку списка, одни только канадцы, пара американцев, чех Ягр и вот теперь над ними всеми наш Овечкин. Это большое достижение для всей страны, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Александром Степановым читайте на сайте «Чемпионата» в 9:00 мск.

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