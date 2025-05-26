Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ
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Нападающий Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02 2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38 2:1 Робертсон (Биксель, Рантанен) – 35:35 3:1 Макдэвид (Бушар) – 39:41 4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кейн) – 43:25 5:1 Хайман (Кейн) – 52:06 6:1 Клингберг (Драйзайтль, Кейн) – 57:40 (pp)
В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (6:1) Макдэвид оформил дубль.
Таким образом, Макдэвид набрал 22 (5+17) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и возглавил гонку бомбардиров. Он обогнал одноклубника Леона Драйзайтля и форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена, которые набрали по 21 очку.
В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.
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