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Степанов: Овечкин пришёл в «Динамо» совсем юным, но уже всё было при нём

Степанов: Овечкин пришёл в «Динамо» совсем юным, но уже всё было при нём
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Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

— Уже в ранние годы в «Динамо» было ощущение что перед вами — будущая суперзвезда хоккея?
— Как только пришёл мальчишкой в 16 лет, казалось бы, возраст юный совсем, но уже крепкий, сформированный, всё уже было при нём. Фанател от хоккея, мог целый день тренироваться, бросать. Мы жили тогда все на базе, у нас было по четыре тренировки в день. Катались, бросали, что только не делали. Работали на полную, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забросил 44 шайбы и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.

Полное интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате» в 9:00 мск.

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