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Гол и ассист Свечкова не спасли фарм-клуб «Нэшвилла» от вылета из плей-офф АХЛ

Гол и ассист Свечкова не спасли фарм-клуб «Нэшвилла» от вылета из плей-офф АХЛ
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В ночь на 26 мая (мск) состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф АХЛ, в котором «Милуоки Эдмиралс» уступил встречался на своей площадке в Милуоки (США) с «Техасом». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилл Предаторз» голом и ассистом отметился российский форвард Фёдор Свечков, однако его команде это победить не помогло. Как итог — счёт в серии игр стал 3-2 в пользу фарм-клуба «Даллас Старз». В полуфинале «Техас» сыграет с победителем серии «Колорадо Иглз» — «Абботсфорд» (2-2).

На счету Свечкова в этом плей-офф четыре гола и три ассиста в десяти играх.В регулярке у него 9+10 в 23 встречах.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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