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26 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НБА, НХЛ, чемпионат мира по хоккею, Ролан Гаррос

США выиграли ЧМ по хоккею, информация об уходе Угальде из «Спартака». Главное к утру
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Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею — 2025, одолев в финале Швейцарию, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил информацию об уходе форварда Манфреда Угальде из московского «Спартака», российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв чешку Линду Носкову. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная США стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Швейцарию в овертайме.
  2. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде покинет клуб — Фабрицио Романо.
  3. Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Линду Носкову.
  4. Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 Серии А.
  5. Стали известны участники первой корзины Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
  6. «Эдмонтон» разгромил «Даллас» и вышел вперёд в серии 1/2 финала плей-офф НХЛ.
  7. Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025.
  8. Дабл-дабл Таунса помог «Нью-Йорку» победить «Индиану» и сократить отставание в серии.
  9. Дубль Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги.
  10. Килиан Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» сезона-2024/2025.
  11. Анна Блинкова проиграла Донне Векич в первом круге «Ролан Гаррос».
  12. «Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии, обыграв в финале «Бенфику».

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