США выиграли ЧМ по хоккею, информация об уходе Угальде из «Спартака». Главное к утру

Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею — 2025, одолев в финале Швейцарию, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил информацию об уходе форварда Манфреда Угальде из московского «Спартака», российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв чешку Линду Носкову. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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