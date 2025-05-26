Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 26 мая 2025 года

26 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финала конференции команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 26 мая:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» — 6:1.

Напомним, счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги второго раунда выглядит так:

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 0-3;

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1-2.

Отметим, что полуфинальные серии Кубка Стэнли закончатся не позднее 3 июня, финал плей-офф НХЛ — не позднее 25 июня.