Хоккеисты сборной США посвятили победу на чемпионате мира погибшему Джонни Годро. Несколько игроков американской сборной сделали общее фото с кубком и игровым свитером Годро, трагически погибшего во время катания на велосипеде со своим братом.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.