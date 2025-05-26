Степанов допустил, что Овечкин обойдёт Гретцки по общему числу голов с учётом плей-офф

Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов допустил, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обойдёт Уэйна Гретцки по общему числу голов с учётом плей-офф. До рекорда россиянину осталось забросить 42 шайбы.

— У Овечкина теперь остаётся 42 шайбы до Уэйна Гретцки, если считать все голы с учётом плей-офф. Сможет ли Александр побить и это достижение и хватит ли ему одного сезона?

— Почему бы и нет? Я в это верю. Все думали, что в этом сезоне будет спад, спорили, выбьет он хотя бы 20 или нет. А он видите сколько назабивал! Несмотря на травму, один из лучших результатов во всей лиге выдал, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.