Степанов — о «Вашингтоне»: в игре не хватило какой-то мобильности, уверенности в себе

Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф. Столичный клуб во втором раунде уступил «Каролине Харрикейнз» в пяти матчах.

— Чего не хватило «Вашингтону» в плей-офф? Отдали все силы в регулярном чемпионате?

— В регулярке они действовали гораздо увереннее. Матчи я практически не смотрел, всё-таки ночное время, а у нас ещё и тренировки идут. Поэтому скорее хайлайты смотрел. Но было в любом случае ощущение, что в игре не хватило какой-то мобильности, уверенности в себе. Непонятные потери, к тому же вратарь не самые обязательные шайбы пропускал. От него не было уверенности, а когда нет уверенности во вратаре, команде тяжело и в атаке действовать, нет раскованности, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.