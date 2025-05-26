«Потрясающее чувство, будем помнить об этом долго». Главный тренер США — о победе на ЧМ
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Главный тренер сборной США Райан Варсофски прокомментировал победу на чемпионате мира по хоккею. В финальном матче американская сборная обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 в овертайме.
ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02
«Какое совершенно потрясающее чувство. Каждый в нашей команде внёс свой вклад в завоевание золотой медали. Сегодня вечером мы победили отличную команду Швейцарии, и им следует отдать должное за турнир, который они провели. Мы будем помнить эту победу ещё очень долго», — цитирует Варсовски пресс-служба ИИХФ.
У американцев не было побед на взрослом уровне после Кубка мира 1996-го, последний ЧМ они выигрывали в 1960-м, когда он был совмещён с Олимпиадой.
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