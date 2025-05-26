«Потрясающее чувство, будем помнить об этом долго». Главный тренер США — о победе на ЧМ

Главный тренер сборной США Райан Варсофски прокомментировал победу на чемпионате мира по хоккею. В финальном матче американская сборная обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 в овертайме.

«Какое совершенно потрясающее чувство. Каждый в нашей команде внёс свой вклад в завоевание золотой медали. Сегодня вечером мы победили отличную команду Швейцарии, и им следует отдать должное за турнир, который они провели. Мы будем помнить эту победу ещё очень долго», — цитирует Варсовски пресс-служба ИИХФ.

У американцев не было побед на взрослом уровне после Кубка мира 1996-го, последний ЧМ они выигрывали в 1960-м, когда он был совмещён с Олимпиадой.