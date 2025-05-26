«Этого пришлось ждать долго». Форвард сборной США — о первой победе на ЧМ с 1960-го года

Нападающий сборной США Дрю О'Коннор оценил победу на чемпионате мира. В финальном матче американская сборная обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0 в овертайме.

«Это потрясающее ощущение. Этого пришлось ждать долго. Американский хоккей растёт и становится лучше с каждым годом. На взрослых чемпионатах мира у нас очень давно не было успеха, но мы видели победы на чемпионатах мира среди юниоров и молодёжи», — цитирует О'Коннора пресс-служба ИИХФ.

У американцев не было побед на взрослом уровне после Кубка мира 1996-го, последний ЧМ они выигрывали в 1960-м, когда он был совмещён с Олимпиадой.