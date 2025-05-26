Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Степанов — о сборной Беларуси: обидно, что их нет на ЧМ, могли побороться за медали

Степанов — о сборной Беларуси: обидно, что их нет на ЧМ, могли побороться за медали
Комментарии

Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов заявил, что сборная Беларуси могла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира по хоккею.

— Игры сборной России в рамках суперсерии с Беларусью, к слову, удалось посмотреть?
— Отрывками смотрел. Надо отметить прогресс Беларуси, видно, что старается команда, с характером. И мастерство у них есть, работают все на результат. Обидно, что их нет на ЧМ, как по мне — сейчас сильнейшая команда с постсоветского пространства, сильнее той же Латвии. Могли и за медали побороться с такой игрой, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android