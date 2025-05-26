Степанов — о сборной Беларуси: обидно, что их нет на ЧМ, могли побороться за медали

Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов заявил, что сборная Беларуси могла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира по хоккею.

— Игры сборной России в рамках суперсерии с Беларусью, к слову, удалось посмотреть?

— Отрывками смотрел. Надо отметить прогресс Беларуси, видно, что старается команда, с характером. И мастерство у них есть, работают все на результат. Обидно, что их нет на ЧМ, как по мне — сейчас сильнейшая команда с постсоветского пространства, сильнее той же Латвии. Могли и за медали побороться с такой игрой, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.