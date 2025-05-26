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Степанов: надеемся, что не будет тех причин, из-за которых Россию сейчас не допускают

Степанов: надеемся, что не будет тех причин, из-за которых Россию сейчас не допускают
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Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов считает, что без участия российской сборной интерес к чемпионату мира падает.

— Насколько в принципе интересно следить за международными соревнованиями без участия сборной России?
— Не очень интересно, тем более что у нас продлился свой сезон, и НХЛ играет, ещё и чемпионат мира, целый день хоккей идёт, где столько времени найти? Интерес появился разве что со стадии четвертьфиналов, полуфиналов. Смотрел финал.

— Перед Олимпиадой всё-таки надеемся на чудо и допуск сборной России?
— Надеемся, что не будет тех причин, из-за которых нас не допускают сейчас, что всё успокоится. И что будем спокойно играть в хоккей. Сами видите, что и рейтинги падают, и зрителей нет. На матчи России с Беларусью люди больше ходят, а раньше бывало, что билетов не достать. Интерес падает, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
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«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
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