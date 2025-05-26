Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид оценил разгромную победу «Эдмонтона» в третьем матче серии с «Далласом»

Коннор Макдэвид оценил разгромную победу «Эдмонтона» в третьем матче серии с «Далласом»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил разгромную победу в третьем матче серии с «Даллас Старз» (6:1, 2-1).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02     2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38     2:1 Робертсон (Биксель, Рантанен) – 35:35     3:1 Макдэвид (Бушар) – 39:41     4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кейн) – 43:25     5:1 Хайман (Кейн) – 52:06     6:1 Клингберг (Драйзайтль, Кейн) – 57:40 (pp)    

«Нужно уметь побеждать в играх разными способами. У вас должны быть доминирующие матчи, должны быть игры, когда ваш вратарь действует лучше соперника. У вас должны быть матчи, когда ваши спецбригады делают разницу. Сегодня этого не было, хотя я думаю, что наше меньшинство было удачным.

Наша игра в равных составах была действительно хороша. Это была наша сильная сторона на протяжении всего плей-офф, что, возможно, ново для этой команды. Мы долгое время полагались на игру в большинстве, и по какой-то причине сегодня она не сработала. Нужно находить способы выигрывать матчи разными способами, и сегодня мы снова это сделали», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Какой же Макдэвид гений! «Эдмонтон» раздавил «Даллас» и повёл в серии финала Запада
Видео
Какой же Макдэвид гений! «Эдмонтон» раздавил «Даллас» и повёл в серии финала Запада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android