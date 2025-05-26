Коннор Макдэвид оценил разгромную победу «Эдмонтона» в третьем матче серии с «Далласом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил разгромную победу в третьем матче серии с «Даллас Старз» (6:1, 2-1).
«Нужно уметь побеждать в играх разными способами. У вас должны быть доминирующие матчи, должны быть игры, когда ваш вратарь действует лучше соперника. У вас должны быть матчи, когда ваши спецбригады делают разницу. Сегодня этого не было, хотя я думаю, что наше меньшинство было удачным.
Наша игра в равных составах была действительно хороша. Это была наша сильная сторона на протяжении всего плей-офф, что, возможно, ново для этой команды. Мы долгое время полагались на игру в большинстве, и по какой-то причине сегодня она не сработала. Нужно находить способы выигрывать матчи разными способами, и сегодня мы снова это сделали», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
- 26 мая 2025
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:00
-
06:19
-
04:04
-
03:33
-
03:17
-
03:13
-
03:03
-
02:46
-
02:40
-
02:24
-
01:48
-
01:38
-
01:02
-
00:55
-
00:47
-
00:33
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:05