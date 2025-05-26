Коннор Макдэвид оценил разгромную победу «Эдмонтона» в третьем матче серии с «Далласом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил разгромную победу в третьем матче серии с «Даллас Старз» (6:1, 2-1).

«Нужно уметь побеждать в играх разными способами. У вас должны быть доминирующие матчи, должны быть игры, когда ваш вратарь действует лучше соперника. У вас должны быть матчи, когда ваши спецбригады делают разницу. Сегодня этого не было, хотя я думаю, что наше меньшинство было удачным.

Наша игра в равных составах была действительно хороша. Это была наша сильная сторона на протяжении всего плей-офф, что, возможно, ново для этой команды. Мы долгое время полагались на игру в большинстве, и по какой-то причине сегодня она не сработала. Нужно находить способы выигрывать матчи разными способами, и сегодня мы снова это сделали», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.