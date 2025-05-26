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Степанов — о Комтуа: таких никогда не любил. Хочешь разобраться — лучше сбросить перчатки

Степанов — о Комтуа: таких никогда не любил. Хочешь разобраться — лучше сбросить перчатки
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Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов оценил стиль игры канадского нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа.

— Как вы оцените игру Максима Комтуа? Как бы вы действовали против него, будучи хоккеистом?
— Надо было в ответ что-то ему сказать, показать, успокоить его. Он для своей команды молодец, провоцировал и забивал важные голы. Похож чем-то на Лео Комарова. Такого же плана игрок, задеть кого-то эмоционально, поговорить, Радулов так же действовал моментами, в похожем стиле. Комтуа справился со своей задачей, забил больше всех, команду соперника разозлил.

— Вы бы подрались с Комтуа?
— А почему бы и нет? Но мне кажется, что он сам бы не стал драться. Он скорее исподтишка что-то сделает. Такие товарищи не дерутся.

— Вам не очень импонируют такие игроки?
— Таких я никогда не любил. Если хочешь разобраться, то лучше по-честному сбросить перчатки и подраться. Я и сам так играл, все это знают, никогда не боялся. А есть те, кто хитростью, исподтишка. Но, опять же, у него была своя роль, он с ней справился. Его команда прошла дальше. И не только заводил же, он и голов больше всех забил, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
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