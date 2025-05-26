Главный тренер «Далласа» остался доволен игрой команды, несмотря на разгром от «Эдмонтона»

Главный тренер «Далласа» Пит Дебур заявил, что остался доволен игрой команды, несмотря на разгром в третьем матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6, 1-2). Этот матч из-за травмы пропустил центральный нападающий первого звена «звёзд» Роопе Хинц.
«Сегодня вечером мы играли без нашего центрального нападающего первого звена, мы были на выезде в сложных условиях. Я думаю, что мы провели действительно хорошую игру на протяжении большей части. Так что тут не из-за чего волноваться или расстраиваться. Думаю, что нужно быть реалистами в отношении своей команды. Мне понравился наш уровень сопротивления сегодня вечером, мне понравились многие аспекты нашей игры, и мы должны развивать это и надеяться на выздоровление Хинца, чтобы вернуться в эту серию», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
- 26 мая 2025
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:00
-
06:19
-
04:04
-
03:33
-
03:17
-
03:13
-
03:03
-
02:46
-
02:40
-
02:24
-
01:48
-
01:38
-
01:02
-
00:55
-
00:47
-
00:33
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:05