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Главный тренер «Далласа» остался доволен игрой команды, несмотря на разгром от «Эдмонтона»

Главный тренер «Далласа» остался доволен игрой команды, несмотря на разгром от «Эдмонтона»
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Главный тренер «Далласа» Пит Дебур заявил, что остался доволен игрой команды, несмотря на разгром в третьем матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6, 1-2). Этот матч из-за травмы пропустил центральный нападающий первого звена «звёзд» Роопе Хинц.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02     2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38     2:1 Робертсон (Биксель, Рантанен) – 35:35     3:1 Макдэвид (Бушар) – 39:41     4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кейн) – 43:25     5:1 Хайман (Кейн) – 52:06     6:1 Клингберг (Драйзайтль, Кейн) – 57:40 (pp)    

«Сегодня вечером мы играли без нашего центрального нападающего первого звена, мы были на выезде в сложных условиях. Я думаю, что мы провели действительно хорошую игру на протяжении большей части. Так что тут не из-за чего волноваться или расстраиваться. Думаю, что нужно быть реалистами в отношении своей команды. Мне понравился наш уровень сопротивления сегодня вечером, мне понравились многие аспекты нашей игры, и мы должны развивать это и надеяться на выздоровление Хинца, чтобы вернуться в эту серию», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

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