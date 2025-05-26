Степанов: «Ак Барсу» не хватило спортивной злости и характера, мало лезли на ворота

Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов заявил, что в плей-офф «Ак Барсу» не хватило спортивной злости и характера. Казанский клуб во втором раунде уступил московскому «Динамо» в шести матчах.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило в плей-офф «Ак Барсу»? Ваша команда уже не играла, наверняка была возможность внимательно изучить матчи с «Динамо».

– Немножко будто бы не хватило спортивной злости и характера.

– Возможно, команде не хватало игрока вашего плана? Подобную роль, есть ощущение, долго тянул на себе Артём Лукоянов, сейчас позиция вакантна.

– Почему же, есть Никита Дыняк, он вполне себе играет в моей стилистике. На мой взгляд, ему можно и больше шансов давать в некоторых моментах. Не хватило скорее полезных действий от первых троек, настырности, результативности. Хоть и говорят, что плей-офф выигрывают третьи звенья, от лидеров всегда ждёшь голов.

И на ворота мало лезли, по-моему. Можно посмотреть, какие голы забивал «Локомотив» во втором финальном матче с «Трактором». Радулов на пятак – гол. Добивание с пятака – гол. Все голы были практически с добивания, простые броски уже не проходят на высоких стадиях, нужно копать. Если не идёт в открытую, искать трудовые, рабочие голы, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.